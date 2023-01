Onderzoekers: Lunet moet eerst huiswerk doen voordat ze een besluit kan nemen over zwembaden

Gevluchte Eindhoven­se drugsbaas inmiddels ook weer uit Dubai verdwenen, OM wil miljoenen zien

DEN BOSCH - De tot negen jaar cel veroordeelde Eindhovense drugscrimineel Tommy van der S. is nog steeds zoek. Hij verdween in 2014, al dook hij in april ‘21 even op in Dubai. Inmiddels heeft hij het land weer verlaten, zeggen de Verenigde Arabische Emiraten.

11 januari