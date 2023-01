Ongeval tussen auto en scooter in Eindhoven, twee slachtoffers gewond

PSV speelt in de achtste finales van het bekertoer­nooi thuis tegen FC Emmen

PSV speelt in de achtste finales van het toernooi om de KNVB-beker in dit seizoen thuis tegen FC Emmen. De Eindhovenaren werken die wedstrijd af op 7, 8 of 9 februari. Inzet is een plek bij de laatste acht.

14 januari