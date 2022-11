Ons reptielenbrein gaat los met ‘Black Friday’; budgetcoach geeft tips en tricks in bieb

EINDHOVEN - ,,Voel je je goed en ben je tevreden met wat je hebt, dan gaan geldzaken ook beter”, stelt budgetcoach Eef van Opdorp. In een serie van vier lezingen in bibliotheken geeft ze tips en tricks voor een positieve kijk op geld aan de hand van haar boek Gek van Geld .

Bezoekster Christine Engbers kan het bevestigen. Nadat haar man overleed, bleef ze achter met een ingewikkelde financiële constructie, waar ze geen oplossing voor zag. Na twee lezingen bij Van Opdorp en haar boek Gek van Geld als naslagwerk heeft Engbers weer vertrouwen gekregen. ,,Het geld lijkt wel van elastiek. Ik heb even veel, maar het lijkt of ik meer ruimte heb. Ik hou weer geld over aan het eind van de maand. Ik ben niet meer bang en weet dat het in orde komt.”

Het is een van de speerpunten van Van Opdorp. Leer jezelf kennen, wat voor geldtype ben je? Het gaat niet om hoeveel geld je hebt, maar hoe je ermee omgaat. Van Opdorp: ,,Als we ons slecht voelen, willen we dat afkopen. Doe je iets aan dat gevoel, geef je minder uit. Ben je tevreden met wat je hebt, dan lopen de zaken beter.”

Onbewuste impulsaankopen

Woensdagavond in Bibliotheek de Witte Dam legt Van Opdorp, op een aansprekende manier en met veel humor, uit hoe ons geldbrein werkt. Het brein bestaat volgens haar uit drie delen. Het reptielenbrein dat losgaat tijdens ‘Black Friday’. Het denkt in plaatjes en wil die aanbiedingen hebben. Het zijn onbewuste impulsaankopen. Het emotionele brein speelt op je gevoel. Je wilt erbij horen en wordt wild van korting. Het kleinste onderdeel is het rationele brein. Geef je je geldzaken aandacht, maak je een plan, maak je betere keuzes. Daarnaast is iedereen één of een combinatie van de acht geldtypes. Ben je een ‘slachtoffertype’ die wil dat iemand je problemen oplost of een struisvogel die zijn kop in het zand steekt?

Quote Wat je tegenkomt is niet allemaal leuk, maar ik ben trots dat ik het gedaan heb Dorine van Rooij

Net als bij Engbers is geld een issue bij Dorine van Rooij. Zij heeft voor het eerst in haar leven een kasboek gemaakt. ,,Ik heb nu overzicht. Het geeft duidelijkheid en inzichten waar je mee aan de slag moet. Wat je tegenkomt is niet allemaal leuk, maar ik ben trots dat ik het gedaan heb.”

Van supermarkt wisselen

Tijdens de derde lezing is het tijd voor ‘inkomen en uitgaven’. Waar heb je recht op en hoe kun je je uitgaven veranderen. Tips: Wissel een keer van supermarkt, check ieder jaar je verzekeringen en zoek hulp als je schulden hebt. Van Rooij: ,,Het is wel duidelijk dat je aan de gang moet blijven met je inkomsten en uitgaven.”

De vierde lezing ‘Maak jouw geldplan’ is live te bezoeken op donderdag 1 december in bibliotheek De Lage Beemden in Gemert. Aanvang 20.00 uur. Toegang 2,50 euro. Voor terugkijken livestreams zie: bibliotheekeindhoven.nl.