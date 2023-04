Ontgoocheling bij FC Eindhoven over plotse verslapping voor rust: ‘Hoe was dit verdomme mogelijk?’

Met Pasen nooit meer verse asperges van De Laarhoeve

Drie jaar geleden was de boer al opgehouden met eigen teelt: „Corona. Onze steeksters kwamen ieder jaar met een vaste groep uit Polen, maar toen de grenzen dicht gingen was alle ervaring in één klap weg.” De eigenaar van de vleesboerderij en een Bed en Breakfast op eigen terrein, liet zich echter niet onder één hoedje vangen en haalde de koningin der groenten voortaan uit Leende. Maar ook daar is hij nu mee gestopt. „Tot wanneer doe je het goed, hé?”