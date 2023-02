Onverschrokken stilist Jason van Duiven geeft Jong PSV vleugels in de polder: ‘PSV is mijn tweede thuis’

Man rijdt met auto naar binnen bij restaurant Roast Club in Eindhoven, ‘Hij stond eerst met een hakbijl op straat’

EINDHOVEN – Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag bewust met zijn auto naar binnen gereden bij restaurant Roast Club in Eindhoven. Omwonenden hoorden voorafgaand aan de actie geschreeuw en zouden iemand met een hakbijl hebben gezien.

3 februari