Ook de komende tijd minder bussen in Zuidoost-Brabant door tekort aan chauffeurs

Interview Martin Pérez wil als scheids­rech­ter een beetje normaal doen: ‘Supporters zijn vaak heel lief als er geen hek tussen zit’

HELMOND - Als het er straks voor hem op zit in het profvoetbal, wil scheidsrechter Martin Pérez graag potjes blijven fluiten in de buurt: bij Mierlo-Hout, Stiphout Vooruit, Mifano. Voorlopig reist de Helmonder nog heel Nederland (en soms Europa) door. ,,Je mag nooit zeggen: het is maar een spelletje. Maar dat is natuurlijk wel zo.”