Ook Eindhoven vindt dat Airport te veel geluidsruimte krijgt, maar neemt geen verdere stappen

Knappe koppen Lorentz Casimir Lyceum gaan met hun robot naar finale in VS: ‘Een geweldig resultaat’

EINDHOVEN - Dertien leerlingen van het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven hebben met hun robot de Benelux-finale van een grote robotwedstrijd gewonnen. Tijdens de spannende eindstrijd was hun puntenaantal voldoende voor de eerste plek. Het team mag nu naar het WK in Amerika.