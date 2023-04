Ook gebied rond Eindhoven in beeld voor proefboring naar aardwarmte

met video Cliënt (30) aangehou­den na vinden dode me­de-cliënt (57) op terrein GGzE Eindhoven

EINDHOVEN - Een cliënt van de GGzE is zondagmiddag rond 12.00 uur dood aangetroffen in de omgeving van de Dr. Poletlaan en de Grote Beekstraat in Eindhoven. Het lichaam van de 57-jarige man zou gevonden zijn in een pand achter het hoofdgebouw op het terrein van de GGzE.