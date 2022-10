Ook geen kleine windmolens bij High Tech Campus in Eindhoven door vliegtuigradar

Column Verslagen door zijn eigen hondje in de Borovits­kaya­straat

Een kleine gedrongen man, gekleed in een donkere regenjas, de boord omhoog, loopt door de straten van Moskou. Hij wordt gevolgd door een klein hondje dat kwispelend her en der zijn weg zoekt. Achter deze late wandelaar lopen twee mannen, zwart in het pak, die over zijn veiligheid waken. Turend naar links en rechts om groot onheil te voorkomen. Jansen en Janssen, maar dan in het Russisch.

19 oktober