Ook in België kennen ze straks de Edisonstraat; Woensel-West wederom filmdecor voor nieuwe serie van VRT

In honderdduizenden Belgische woonkamers zal Woensel-West komend voorjaar te zien zijn als ze hun televisie afstemmen op de grootste Vlaamse zender Eén voor de Club. De achtdelige fictieserie van de VRT, de publieke omroep van Vlaanderen, over de club waar je niet bij wilt horen volgt drie koppels met kinderwens die bevriend raken in de wachtkamer van de vruchtbaarheidskliniek. De serie wordt gemaakt door productiehuis De Mensen uit Zaventem, dat eerder ook de hitseries Ferry en Undercover produceerde.