Ook Monique List keert niet terug als wethouder voor de VVD in Eindhoven

Tunnelbak voor Fellenoord in Eindhoven kost vele tientallen miljoenen, en door alle risico's misschien nog wel meer

EINDHOVEN - Het kost minstens 80 tot 145 miljoen euro om de Fellenoord in Eindhoven in een korte of lange tunnel te leggen. Maar de risico's van zo’n ingewikkeld project met veel op- en afritten zijn groot, ook financieel. Bovendien trekt de tunnel extra autoverkeer aan, omdat je er straks lekker door kunt rijden. Dat leidt ook elders in de stad tot extra opstoppingen.

2 maart