Ook tiny forest bij basisschool Merlebos in Heeze

Helmond Sport hakt knoop door: Bob Peeters blijft langer op De Braak, meer veranderin­gen op komst

Het kostte wat tijd, maar Helmond Sport en trainer Bob Peeters zijn eruit: de Belg is ook komend seizoen trainer op De Braak. Peeters kwam in januari naar Helmond, waar hij in een relatief korte periode een lastig ploegje wist te smeden. Hij verlengt zijn aflopende verbintenis met één jaar.