(Oorlogs)boekenbeurs met opbrengst voor Hornemann Huis dat verhaal van vermoorde broertjes vertelt

PSV wil het contract van Xavi Simons snel openbreken en PSG op deze manier buitenspel zetten

Na een onrustige transferperiode komt PSV nu te staan voor belangrijke keuzes in de huidige selectie. Zekerheid over het behoud van Xavi Simons is topprioriteit. Bij voorkeur zonder clausule voor PSG. Gesprekken lopen.

1 februari