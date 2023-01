Oorlogsheld Joe Cattini (100) vereerd met ereburgerschap van Eindhoven, ‘Waar heb ik dit aan te danken’

Dat Cattini, die in 1944 als soldaat betrokken was bij de bevrijding van Eindhoven, benoemd was tot ereburger werd afgelopen zondag al bekend tijdens een concert ter gelegenheid van zijn 100e verjaardag. Cattini was daar zelf vanwege een broze gezondheid niet bij. Een delegatie van de stichting is daarom afgelopen dinsdag naar Engeland gereisd om hem de bijbehorende speld en plaquette uit te reiken.

Toespraak burgemeester

Van Dijk: ,,Joe wist van niks dus zat daar op zijn verjaardagsfeest toen wij opeens arriveerden. Zijn mond viel letterlijk open toen hij ons zag. Hij had nooit verwacht dat wij die kant op zouden komen. Waar heb ik dit aan verdiend, stamelde hij. Toen hij een beetje was bijgekomen van de verrassing hebben we hem een filmpje van het concert van afgelopen zondag laten zien. Met ook de toespraak van burgemeester Jeroen Dijsselbloem.”

Het ereburgerschap raakte Cattini diep, zo vertelt Van Dijk. ,,Hij zag het lijstje met namen van andere ereburgers zoals Anton Philips en Guus Hiddink. Hij vond het heel bijzonder dat hij daar nu tussen staat.” Het speldje krijgt volgens Van Dijk een prominente plek op zijn al rijkelijk gedecoreerde jasje. ,,Net als dat van de Legion d’Honneur, de hoogste Franse onderscheiding voor burgers.”

Bevrijding van Eindhoven

Cattini was als soldaat niet alleen betrokken bij de bevrijding van Eindhoven. Hij is een zogeheten Full-Monty, een veteraan die heeft deelgenomen aan D-Day, Market Garden, Ardennenoffensief en aan de gevechten in het Reichswald. De afgelopen jaren kwam hij geregeld naar Eindhoven om hier de herdenking van de bevrijding op 18 september bij te wonen.

Tijdens het bezoek aan Southampton werd Cattini ook bijgepraat over de Local Hero Award waarvan hij voortaan het gezicht is. Het is de bedoeling dat deze prijs voortaan ieder jaar wordt uitgereikt aan een jonge lokale held tussen de 16 en 24 jaar oud. Cattini was in 1944 zelf ook 21 jaar oud. Een jury is verantwoordelijk voor de toekenning. Van Dijk hoopt dat de Brit de award zelf kan uitreiken. ,,Maar dat zal mede afhangen van zijn gezondheid.”