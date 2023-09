Op bezoek bij opvang van Oekraïners: ‘Dit zouden wij zelf nog geen week volhouden’

indebuurt.nl Pim brengt filmfesti­val uit New York naar Eindhoven: 'Meer dan een avondje films kijken'

Een filmfestival uit New York waar je films ziet die afwijken van de standaard. Binnenkort vind je het ook in Eindhoven. Filmmaker en scenarioschrijver Pim Vogels (28) komt in september met de eerste editie van Flickers.