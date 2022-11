Op station Eindhoven gaat 200.000 euro per jaar de prullenbak in, statiegeldmachine biedt uitkomst

Man (58) uit Eindhoven aangehou­den voor wapenhan­del: ‘Zijn chatver­keer ging over de verkoop van Kalasjnik­ovs’

EINDHOVEN - Een 58-jarige man uit Eindhoven is maandag in zijn woonplaats aangehouden op verdenking van wapenhandel. Hij kwam in beeld bij de opsporingsinstanties toen berichten van hem op EncroChat werden ontsleuteld. Daarin had hij het volgens het OM onder meer over de verkoop van Kalasjnikovs, patroonmagazijnen en scherpte munitie.

3 november