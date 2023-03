Op veertig locaties dassen rond het spoor, nog minstens week geen treinen door beruchte burcht

MET VIDEODEN BOSCH/BOXTEL - Het is maar zeer de vraag of de treinen tussen Den Bosch en Boxtel volgende week alweer kunnen rijden. ProRail moet eerst een ontheffing krijgen om de dassenburcht onder het spoor te ontmantelen.

Ook treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven is daardoor nog lange tijd gestremd. ,,Voordat er weer treinen over het spoor kunnen rijden, zijn we een lange tijd verder”, vreest een woordvoerder van ProRail. ,,We kunnen geen prognose geven over de exacte tijdsduur, omdat we dat simpelweg nog niet weten.”

ProRail meldt dat woensdagavond al wel is begonnen met voorbereidende werkzaamheden om de dassen onder het spoor uit te krijgen. Daar zijn ecologen bij aanwezig. Het gaat om maaien – waarmee de leefomgeving onaantrekkelijker wordt voor de das – en het plaatsen van terugslagkleppen op het uiteinde van de gangen die de dassen hebben gegraven. Daardoor kunnen de dassen wel uit de burcht, maar er niet meer terug in.

Maar dat is niet genoeg. Onder het spoor tussen Boxtel en Den Bosch ligt ter hoogte van Esch een heel gangenstelsel dat de fundering zwak maakt. Dat is niet veilig. Om dat te herstellen moet de dassenburcht worden uitgegraven. Maar omdat de das een beschermde diersoort is, is daarvoor toestemming nodig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Pas als die ontheffing er is, kan ProRail inschatten wanneer de treinen weer kunnen rijden.

In de tussentijd worden stopbussen ingezet en kunnen reizigers omreizen via Tilburg. Voor reizigersorganisatie Rover is dat trouwens niet genoeg. Die club vindt dat ProRail een ontheffing moet krijgen om de dassen met spoed te kunnen verplaatsen. Ook wil Rover dat de NS extra treinen inzet op de omreisroute tussen Den Bosch en Eindhoven. De NS liet al weten dat er tijdens de spits extra treinen worden ingezet en dat er ook langere treinen rijden.

Volledig scherm Bij het spoor bij Esch wordt gekeken hoe de dassenburcht aangepakt moet worden. Hier wordt de ruimte onder de rails gedetecteerd. © copyright Marc Bolsius

Op 40 locaties in Nederland dassen

Volgens spoorbeheerder ProRail zitten er op veertig locaties dassen bij en onder het spoor, met name in het oostelijk deel van het land. Volgens een woordvoerder is dat al jaren bekend en worden deze plekken nauwlettend in de gaten gehouden. Hij spreekt van een uitzonderlijke situatie in het Friese Molkwerum en in Esch. ,,De dassen zijn duidelijk in opkomst.”

‘Direct mensen vrijgemaakt’

Een woordvoerder van RVO laat weten dat er ‘direct mensen zijn vrijgemaakt’ om de aanvraag van ProRail te beoordelen. Ecologen en juristen zullen toetsen of en welke maatregelen er genomen mogen worden. Hoe lang de beoordeling van de aanvraag zal duren, is niet te zeggen.

ProRail verwacht voor het verplaatsen van de dassen in Molkwerum woensdag of donderdag toestemming te krijgen. De spoorbeheerder begon hier afgelopen zondag met de bouw van een kunstburcht. De dieren moeten de komende tijd hun huidige onderkomen verlaten, waarbij gebruik wordt gemaakt van ontmoedigingsmaatregelen, zoals geursporen en licht en geluid.

De ProRail-woordvoerder verwacht dat het hele proces, inclusief herstel van het spoor en het plaatsen van kilometers aan hekwerk in de grond om te voorkomen dat de dieren terugkeren, meer dan een maand gaat duren. Of deze aanpak ook in Esch wordt toegepast, is nog onduidelijk. Volgens ProRail kan het zijn dat de situatie hier anders is. Per locatie is er sprake van maatwerk.

