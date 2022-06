Op vuurwapen gelijkend voorwerp ontdekt bij Eindhoven Airport: terminal tijdelijk afgesloten

met videoEINDHOVEN - Bij de securitycheck op Eindhoven Airport is een op een vuurwapen gelijkend voorwerp gevonden. Vanwege de situatie is de terminal tijdelijk afgesloten, waardoor veel passagiers moeten wachten. Reizigers klagen over gebrekkige communicatie.

,,Op het moment dat er iets wordt aangetroffen wat op een vuurwapen lijkt, wordt de marechaussee ingeschakeld om te kijken of het een echt vuurwapen is. De terminal is afgesloten omdat het anders te druk wordt", legt een woordvoerder van de marechaussee uit.

,,Eerst moet worden vastgesteld of het een vuurwapen is. Als dat het geval is, bekijken we in wat voor toestand het is. Als het geladen is, dan kan dat gevaarlijk zijn voor passagiers.” Het is nog onbekend hoe lang het onderzoek gaat duren.

Passagiers klagen over gebrekkige informatievoorziening

Voor Eindhoven Airport staan vanaf 14.00 uur nog ruim dertig vluchten op de planning om te vertrekken. Voor de inkomende vluchten gaat het om meer dan dertig vluchten. Het is nog onduidelijk of er vluchten uit zullen vallen. Passagiers klagen over de gebrekkige informatievoorziening op de luchthaven.

Een van de reizigers die staat te wachten in de terminal van het vliegveld is Willem Kanters uit Den Bosch. Zijn vlucht naar Warschau zou normaal gesproken om 15.00 uur vertrekken, maar hij heeft geen informatie of hij vandaag nog kan gaan vliegen.

Rond 14.10 uur stond hij al ruim een uur stil voor de securitycheck in de algemene hal. ,,Men roept om dat er technische problemen zijn, maar op Twitter zijn inmiddels andere berichten te lezen. Er is ook geen informatie over hoe lang alles gaat duren. En ik weet dus niet of de vluchten worden uitgesteld. Op de site van Eindhoven Airport staat daarover ook niets.”

Volledig scherm Drukte op Eindhoven Airport. © Arjen Vos

