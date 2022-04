Op zoek naar een blauwe Opel Kadett C uit 1976, schaal 1:87

Eindhoven De grootste drukte is om kwart voor een al voorbij. De beurs Autominiaturen modelbouw in sporthal Genderbeemd begon al om tien uur, en de serieuze verzamelaar wil niet dat iemand hem voor is als hij naar Eindhoven komt voor dat ene ontbrekende onderdeel in zijn collectie. Maar nu het rustiger is, is er wel alle kans het aanbod goed te bekijken.

Bijzonder transport in het klein

Zoals bij een van de kramen met alles over bijzonder transport. De kraamhouder (76) mocht als kind mee naar de modelbeurzen, waar de Wychense firma Nooteboom schaalmodellen verkocht van hun echte opleggers voor uitzonderlijk vervoer. Later was hij zelf truckchauffeur. ,,Als ik een nieuwe DAF kreeg van mijn baas, moest ik die zelf in Eindhoven ophalen. Dan kreeg ik steeds een miniatuurtruck mee. Zo is mijn verzameling begonnen. Zelf reed ik vooral levensmiddelen in binnen- en buitenland, tachtig uur per week, maar mijn belangstelling voor bijzonder transport is altijd gebleven.” Nu hij zelf niet meer in de cabine zit, is het verzamelen handel geworden. Even komt er een klant tussendoor. Die rekent een model Nootenboom af voor 110 euro. ,,Nee, mijn naam hoeft niet in de krant. Vanwege de belastingen, snap je wel? Ik heb geen pensioen opgebouwd, dit is mijn zakcentje.”

Zeven euro per stuk, twaalf euro per twee

De handbalgoals en springmatten staan netjes opgeborgen achter de netten. Vandaag is de sporthal het domein van mannen. Een enkele vrouw, hier en daar een kind, maar de echte verzamelaar blijkt een wat oudere man, met een zachtmoedige blik als hij iets ziet wat niet in zijn collectie past, maar wél erg mooi is. En de handelaren? De een is verdiept in een boek, de ander herschikt nog even de kaartjes met aanbiedingen. Zijn autootjes kosten 7 euro per stuk, maar 12 euro voor twee.

Volledig scherm Een enkele vrouw, hier en daar een kind. © DCI Media

Zo goed als nieuwe Dinky Toys

Veel stands met tractoren, in allerlei formaten. Andere met zo goed als nieuwe Dinky en Gorki Toys, compleet met het originele doosje. Een Citroën DS Break van vijf centimeter kost 115 euro. Peter den Hoed uit Zevenbergen heeft zich toegelegd op heel kleine personenautootjes. Zijn winkel heeft hij opgedoekt, want 80 uur per week voor een inkomen zo hoog als het minimumloon hield hij niet meer vol. Nu doet hij naast een baan af en toe een beurs in het weekend. ,,Ik heb veel vraag naar de N-schaal, kijk, dat zijn modellen van één centimeter. Die passen goed bij de modelspoorbouw.”

Mathew de Jong komt uit Benschop voor zeecontainers. ,,Ik wil bij mijn Märklin treincomplex een haven aanleggen, met een containeroverslag. Ik heb ze nog niet gevonden.” Jan Stam vindt het leuk om van alle auto’s waar hij of zijn vrouw ooit in hebben gereden, een schaalmodel te hebben. ,,Ik zoek nu een blauwe Opel Kadett C uit 1976, in een schaal van 1:87.” Maar ook de inwoner van Maasbree had nog geen succes. Geen nood, volgende week is er vast wel weer ergens een beurs.