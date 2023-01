Open avond voor vervolgstudie bij ROC Ter Aa

met video PSV wacht op beslissing Sevilla over aanvaller Januzaj, die graag naar Eindhoven wil

PSV heeft zich gemeld bij Sevilla FC voor de diensten van Adnan Januzaj (27), maar is nog altijd niet zeker van zijn komst. De Belgisch-Kosovaarse aanvaller zit zaterdagavond bij de wedstrijdselectie van zijn ploeg tegen Elche CF. Sevilla zit in La Liga in grote problemen en beslist pas na het duel of Januzaj eventueel verhuurd of verkocht mag worden.

28 januari