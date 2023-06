Open dag bij Philips Museum tijdens Dutch Technology Festival

KORT NIEUWS Strijd om titel ‘snelste draak van Helmond’ barst los tijdens Drakenboot­fes­ti­val

HELMOND - Komend weekend klinkt er weer tromgeroffel vanaf het kanaal in Helmond. 36 teams van collega’s, vrienden en buren met goed of minder goed getrainde peddelspieren racen in een drakenboot door het water tijdens het Drakenbootfestival.