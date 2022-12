Open training PSV; ‘Ik hoopte dat Cody hier vandaag afscheid zou nemen’

Wie stadsver­war­ming heeft voelt de energiecri­sis ook, vooral de grootge­brui­ker betaalt fors meer

EINDHOVEN – Gebruikers van de warmtenetten in Eindhoven en Helmond gaan in 2023 een kwart meer betalen dan dit jaar. Wie meer dan 37 gigajoule gebruikt, gaat over dat extra gebruik ongeveer het dubbele betalen.

24 december