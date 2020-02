Operatie Market Garden veteraan Denys Hunter (95) overleden

Dertig miljoen kijkers zien voormalig Eindho­venaar optreden in Turkse Voi­ce-finale

15:00 EINDHOVEN - Rapper Murda, die in Nederland doorbrak in de tijd dat hij in Eindhoven woonde, heeft zaterdagavond als gast opgetreden in de finale van The Voice in Turkije. De artiest is de laatste maanden razend populair in Turkije en staat momenteel met drie nummers bovenaan in de landelijke top 50.