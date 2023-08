Opnieuw fietsendief in de kraag gevat na diefstallen bij Station Helmond

PSV slaat opnieuw toe en heeft nog meer plannen voor de komende weken: dit is de stand van zaken

Er wordt in Eindhoven momenteel volop geïnvesteerd, met het oog op een mogelijk Champions League-ticket in dit én komend seizoen. Na het vastleggen van Jerdy Schouten is de club zeker nog niet klaar om achterover te leunen. Cruciale factor? De eventuele miljoenen voor Ibrahim Sangaré.