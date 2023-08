Opnieuw laat Helmond Sport het bij Jong PSV helemaal liggen: ‘Het was een non-match van ons’

Van de Bronx naar Helmond: oldskool hiphophel­den van het eerste uur

HELMOND - Fotografen Joe Conzo uit New York en Hans van den Berkmortel uit Helmond nemen de kijker in de Cacaofabriek in Helmond mee op een reis door de wereld van oldskool hiphop-iconen. De expositie is gratis toegankelijk en onderdeel van hiphopfestival Urban Matterz.