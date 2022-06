Opnieuw lange rijen bij Eindhoven Airport, tot ver voorbij de Mac: ‘Mensen komen soms vijf tot zes uur te vroeg’

Alsnog kritiek op bouwplan voor hotel bij Clarissen­kloos­ter Eindhoven: licht hindert nachtvlin­ders

EINDHOVEN - De Vrienden van Levend Erfgoed Gennep zijn toch tegen de nieuwbouw bij het Clarissenklooster aan de Claralaan in Eindhoven. Maar voorzitter Kik de Nooijer benadrukt dat zijn organisatie géén bezwaar gaat maken. Wel komt er een gesprek met ontwikkelaar CRA Vastgoed. Onder meer om te kijken of er iets te doen is aan hinder door licht in de avonduren.

21 juni