Oproep: wie herkent zich op beelden van het Stratumseind uit 1992?

Dertig jaar geleden was het Stratumseind nog gewoon een doorgaande weg, zo is te zien op oude filmpjes uit 1992. De video's van Aschwin Ector geven een compleet ander tijdsbeeld en het ED is benieuwd of lezers zichzelf herkennen op de filmpjes. We komen dan graag met u in contact om te praten over de sfeer van toen, favoriete cafés en de prijs van een biertje.