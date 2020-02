Optocht Lampegat gaat niet door vanwege voorspelde harde wind en wordt ook niet ingehaald

EINDHOVEN - De optocht in Lampegat gaat zaterdag niet door. De Stichting Federatie Eindhovens Carnaval (FEC) heeft in gezamenlijk overleg met de gemeente Eindhoven, hulpdiensten en andere betrokken partijen besloten het evenement af te blazen.

Volgens FEC-voorzitter Ivo Soetens maken de verwachte windkracht en windstoten dit besluit ’omwille van veiligheid noodzakelijk’. ’Het is op basis van de huidige voorspellingen de enige juiste keuze’, schrijft de carnavalsfederatie in een vrijdagmiddag uitgebrachte verklaring. ’De beslissing uitstellen is niet in het belang van de deelnemers van de optocht.’ Aan de Lampegatse optocht zouden ruim 20 wagens meedoen. De optocht wordt ook niet op een later moment ingehaald, laat de federatie weten.

Geen twijfel

Volgens Soetens was er bij zowel de federatie als de gemeente en de hulp- en veiligheidsdiensten ’geen twijfel’ over het genomen besluit. ,,Natuurlijk is het een beslissing die je met pijn in het hart neemt, maar de windstoten die voorspeld zijn, gaan richting windkracht 8. Met die grote praalwagens is dat gewoon onverantwoord.” Er komt ook geen afgeslankte versie van de optocht. ,,Dat vonden we niet passend: het is alles of niets.”

Soetens benadrukt dat alle andere activiteiten in Lampegat wél gewoon doorgaan. ,,De stad is klaar voor een groot feest. Natuurlijk, we missen met de optocht een heel leuk aspect van het feest, maar voor de carnavalsliefhebbers blijft er meer dan genoeg over om er toch een fantastisch feest van te maken. Alle overige geplande activiteiten gaan gewoon door.” De optocht is afgelast vanwege de veiligheid van de wagen, voegt Soetens daar aan toe. ,,Wíj waaien niet weg.”

Prins Ludovieckus arriveert zaterdagmiddag met de trein en neemt de sleutel van de stad in ontvangst op het Stationsplein.

Dapper besluit