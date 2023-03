Oranje-Rood weet wat het verschil moet gaan maken: ‘We hebben allemaal maar één doel’

Voor de winterstop kende de doelstelling van de vrouwen van Oranje-Rood voor dit seizoen nog wat terughoudendheid. De ploeg degradeerde vorig jaar uit de hoofdklasse en zag veel speelsters vertrekken.

Er werd een nieuw team gebouwd met veel jonge talenten en die lijken elkaar steeds beter te vinden. ,,We hebben niet heel consistent gespeeld, maar wel altijd met de wil om te winnen’’, zegt aanvalster Babs van Hest over de eerste seizoenshelft in de promotieklasse. Na de heenronde stond Oranje-Rood op de derde plaats, met nog alle zicht op de bovenste plaatsen.

In de wintermaanden hebben coach Rob Haantjes en de speelsters elkaar eens goed in de ogen gekeken. De uitkomst: ,,We moeten nog steeds niks, maar we willen wel en we willen écht’’, aldus Haantjes. Ook de nog jonge Van Hest (19) windt er geen doekjes meer om. ,,We hebben allemaal maar één doel en dat is promoveren.’’

Energie

De doorslaggevende factor om die doelstelling te realiseren is volgens de hockeyster de energie in de ploeg. ,,Ik durf niet met zekerheid te stellen dat wij kwalitatief de sterkste zijn in de promotieklasse, maar ik denk wel dat wij de fitste ploeg van de competitie hebben.’’ Van Hest klopte twee seizoenen geleden al eens op de deur van het vaandelteam, maar viel toen onder coach Stefan Duyf op het laatste moment af. Na een uitstapje van één jaar bij Were Di is ze nu terug in Eindhoven en daarmee kwam voor haar ook direct een droom uit.

,,Mijn doel is altijd geweest om dames-1 van Oranje-Rood te halen. Ik vind het heel gaaf om in mijn eigen stad voor zoveel publiek te spelen en we willen mensen ook echt activeren om naar ons te komen kijken.’’ Van Hest hoopt met haar neusje voor de goal en krachtig backhandschot de komende maanden een bijdrage te kunnen leveren aan de promotiejacht.

Oranje-Rood won zondag de eerste wedstrijd na de winterstop in eigen huis met 5-1 van HBS en daarmee is de toon in ieder geval gezet. Van Hest pikte haar doelpunt mee en verder waren Janneke van de Venne, Hope Ralph, Brechje Scheepers en Madelief de Beer trefzeker. Oranje-Rood zag concurrenten HIC (tweede) en Groningen (eerste) gelijkspelen, waardoor de Eindhovense hockeysters de grote winnaar van het weekend werden. Oranje-Rood staat nog steeds derde, maar het gat met de koploper is geslonken tot slechts twee punten.