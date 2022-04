Orders stromen binnen bij elektronicabedrijf Neways in Son: ‘We maken wat we kunnen maken'

Eindho­venaar veroor­deeld tot 5 jaar en 9 maanden cel voor brute woningover­val in Breskens

DEN BOSCH - Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 40-jarige O.A. uit Eindhoven veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar en 9 maanden voor deelname aan een woningoverval in Breskens, in 2017.

12:36