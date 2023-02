Oude eiken aan de Bekelaar in Mierlo vallen ten prooi aan verkeersveiligheid; er moeten er 25 verdwijnen

Anita van Oudenhoven protesteerde deze week tegen de kap van de eiken die minstens zeventig jaar oud zijn. Zij vindt dat er in Mierlo te vaak gekozen wordt voor de auto in plaats van groen. Overigens hebben de politieke partijen GroenLinks en de PvdA in januari ook schriftelijke vragen gesteld over de bomenkap.

Langs de Bekelaar, de doorgaande weg van Mierlo naar Lierop, staan aan beide zijden oude en jonge eiken. Er is een idyllische plek in de buurt van de rotonde bij de Brugstraat. Er staat een kapelletje bij een groep oude eiken en er is een hondenuitlaatplaats. Er wordt veel gewandeld en gefietst. Juist voor dat langzame verkeer is de Bekelaar gevaarlijk.

Er wordt structureel te hard gereden

Er is een aantal ongelukken gebeurd, waarbij zelfs een dode is gevallen. Door de politie is de Bekelaar aangemerkt als gevaarlijk. Dat komt door de structurele hoge snelheid van het autoverkeer. Er zijn in het verleden maatregelen genomen zoals de aanleg van plateaus, maar daar is de veiligheid voor het langzame verkeer niet door verbeterd.

,,Die plateaus zijn niet meer als een paar donkere weggedeeltes”, aldus Van Oudenhoven. ,,Daar kun je met volle snelheid overheen rijden zonder je auto te beschadigen. Er wordt inderdaad veel te hard gereden. Ik kom er een paar keer per dag om de hond uit te laten. Oversteken valt niet mee, je moet goed opletten.”

Maar ze vraagt zich af, net als GroenLinks en PvdA, of er geen oplossing is waarbij de eiken gespaard kunnen worden.

Vertragende maatregelen

De gemeente wil de snelheid verlagen door bij de kruispunten de rijbanen van elkaar af te buigen, zodat voetgangers en fietsers niet in één keer over hoeven te steken, maar in het midden kunnen blijven staan. Bij die buigingen komen verkeersplateaus om de snelheid te verminderen.

Langs de hele rijbaan worden aan beide zijden verhoogde banden aangelegd, waardoor de weg er smaller uitziet en automobilisten vanzelf langzamer gaan rijden.

In totaal moeten er 25 eiken verdwijnen vanwege de herinrichting. Voor vijf ervan is geen kapvergunning nodig omdat ze nog niet dik genoeg zijn. Voor twintig eiken van 70 jaar oud is wel een kapvergunning nodig.

Voor de 25 bomen worden er 14 eiken teruggeplaatst. ,,Waarom maar 14?” vraagt Van Oudenhoven zich af die hovenier is geweest. ,,En wat voor eiken? Van die spilletjes die meteen ten prooi vallen aan vandalen?”

Volledig scherm Idyllische plek bij de Bekelaar © Olga Maria Berger

Geen spilletjes

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat er na de herinrichting geen plaats meer is voor de oorspronkelijke 25. ,,De oude bomen zijn getaxeerd. De waarde ervan wordt behalve aan de 14 terug te plaatsen eiken besteed aan groen, zodat de landschappelijke waarde gehandhaafd blijft.”

En er worden geen spilletjes teruggeplaatst, het worden bomen van zo’n 18 tot 20 centimeter doorsnede van zo’n vijf jaar oud. ,,Oudere bomen moet je niet verplanten, die slaan niet meer aan.” Zes bomen verdwijnen dus helemaal. Ze worden volgens de woordvoerder niet elders in de gemeente gecompenseerd.

Dit jaar gaan nutsbedrijven de leidingen verleggen en worden de bomen gekapt als voorbereiding op de herinrichting die in 2024 plaatsvindt.