Oude meesters op Europa’s grootste hardcorefestijn in Eindhoven

EINDHOVEN - Op zaterdag 12 november keert Revolution Calling - het grootste indoor hardcore(punk)-festival van Europa - met achttien bands terug in het Klokgebouw in Eindhoven.

Een headliner op het affiche, dat vandaag bekend werd gemaakt, is het onverwoestbare Engelse punkrockgezelschap Peter and The Test Tube Babies. De groep werd opgericht in 1978 en bestaat nog voor de helft uit de originele leden, waaronder boegbeeld Peter Bywaters.

Ook op het programma: Sheer Terror, een ooit pionierende hardcorepunkband uit New York City, die ook al bijna veertig jaar aan de weg timmert, en de Britse acts Born from Pain en Knuckledust, die beiden 25 jaar bestaan.

25 jaar No Turning Back

Net als het deels Eindhovense No Turning Back, een vaandeldrager van de Europese hardcorescene. Op Revolution Calling mogen ze hun 25-jarig jubileum luister bijzetten als afsluiter.

Het Mexicaanse Mess en End It uit de VS debuteren 12 november op Europese grond, en Vis Vires wordt speciaal voor het Eindhovense optreden overgevlogen uit de VS. Verder spelen ook: Discharge (VS), Crown Court (GB), Savage Beat (NL) en Lifesick (DK).

Hardcore punk (of hardcore) is een harde vorm van gitaarrock, met invloeden van zowel punk als metal, en ontstond eind jaren zeventig in de VS.