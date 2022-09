Oude telecomgebouw bij station Eindhoven wordt culturele hotspot en werkplek

VDL groeit door tegen de stroom in: ‘Geen enkel signaal van naderende recessie’

EINDHOVEN - Meer omzet en een orderportefeuille die blijft stijgen. VDL is verrassend positief over de ontwikkeling van het bedrijf en de economie. ,,We zien geen enkel signaal van een naderende recessie”, zegt topman Willem van der Leegte.

2 september