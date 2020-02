Oudere vrouw mist trein en loopt in paniek door Eindhoven, politie brengt haar naar huis in Cuijk

Bij de politie kwam een melding binnen dat er een verwarde oudere vrouw over het 18 Septemberplein liep. Ze was haar spullen kwijt, was in paniek en vroeg allerlei mensen om haar te helpen. Na een zoektocht vond de politie haar rond 01.30 uur in de lobby van een hotel.

Medicatie

Daar bleek ze niet verward te zijn, aldus de politie, maar vooral in paniek. Ze was haar spullen kwijt, had haar laatste trein gemist en had geen geld voor een taxi. Ze moest naar Cuijk. Thuis had ze medicatie liggen die ze die avond in had moeten nemen.