Overleden persoon in Dommel bij Valkenswaard gevonden na inzet reddingshonden, waarschijnlijk vermiste 77-jarige man

Eerst afgesneden varkenskop en nu een brandbom bij villa: ‘Ik voel me niet bedreigd’

De explosie van maandagnacht een villa in het Brabantse Geldrop lijkt een zoveelste waarschuwing aan Tom van H. De woning werd al eens eerder in brand gestoken en er lag ooit een varkenskop voor de deur. De oud-financieel adviseur had mogelijk een schuld bij criminelen, blijkt uit politiestukken: ‘Gesproken wordt over bedragen van 19 tot 20 miljoen euro.’