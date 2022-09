Overleeft Eindhovense wereldboom de brand? Er is hoop

met video Meer dan 250 jaar oude boom bij ’t Wasven mogelijk in brand gestoken: ‘Een trieste aanblik’

EINDHOVEN - Een meer dan 250 jaar oude plataan heeft in de nacht van donderdag op vrijdag veel schade opgelopen door een brand in natuurgebied ’t Wasven in Eindhoven. De boom, die al in 1760 werd geplant, ging samen met een groot deel van een plantsoen verloren. Hulpdiensten houden er rekening mee dat de brand werd aangestoken. De beheerder van de boom is aangeslagen.

29 juli