Overtuigende bekerzege bij Feyenoord brengt PSV Vrouwen in kwartfinale

De titelstrijd mag dan voor de Eindhovense vrouwen definitief over zijn, de laatste strohalm die KNVB beker heet, blijft nog altijd in zicht. Net als vorig seizoen rehabiliteerde PSV zich in het bekertoernooi tegen Feyenoord. Toen werd in de kwartfinale ruim van de Rotterdamse formatie gewonnen, 4-0. Ditmaal was de zege minder imposant, maar bijzonder nuttig.

Niettemin keek PSV op sportcomplex Varkenoord al na negen minuten tegen een 1-0 achterstand aan. Brabantse Amber Verspaget uit Best tekende voor de 1-0 voorsprong. De bezoekers deden in minuut 27 via Laura Strik wat terug, 1-1. Op slag van rust kwam PSV via een doelpunt van Chimera Ripa op 1-2. Na de pauze had PSV de wedstrijd volledig in handen. Een frommelgoal van Siri Worm betekende de 1-3 en Janou Levels bepaalde in de slotfase de eindstand op 1-4.

PSV-coach Rick de Rooij keek tevreden terug op de royale overwinning. ,,Het gaat na de winterstop echt veel beter dan daarvoor. De beker willen we winnen en een derde plaats in de competitie is het doel. Daar zetten we alles op in.“

PSV Vrouwen ontmoet in de kwartfinale in een thuisduel Excelsior. Het beloftenteam van de Eindhovenaren gaat naar Alkmaar waar het eredivisionist vv Alkmaar treft.

PSV Vrouwen: Alkemade; Bross, Hendriks, Koeleman, Levels; Worm (90. Verheijen), Strik (84. Henschen), Ripa; Pechersky (76. Hulswit), Smits, Brugts.