Overvaller bedreigt medewerkster dierenwinkel met wapen en gaat er met geldbuit vandoor

Gemeente Eindhoven en horeca Stratum­seind lijnrecht tegenover elkaar in ‘terrasgate’

EINDHOVEN - Horecaondernemers van het Stratumseind staan lijnrecht tegenover de gemeente Eindhoven nadat ze zaterdagavond plots hun terras moesten weghalen. De gemeente stelt dat zij wisten dat er geen terras kon staan in het weekend, de ondernemers blijven erbij: ,,We weten van niets. Communicatie met de gemeente? Het is een zooitje.”

16 juni