Partij voor de Dieren roept op vleermuizen en zwaluwen niet te vergeten bij renovatie Catharinakerk

Man trapt en wurgt zomaar uitgaanspu­bliek in Eindhoven

EINDHOVEN - De politie heeft maandagavond in Bureau Brabant bizarre beelden gedeeld van een man die ’s avonds zomaar passanten wurgde, schopte en lastigviel. Dit deed hij in de nacht van 24 op 25 juni op Stratumseind in Eindhoven. De politie is nog altijd op zoek naar hem.

10:54