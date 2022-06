Passagiers van drie vliegtuigen moeten uur wachten op trap bij Eindhoven Airport: ‘Door personeelsgebrek en vertragingen’

Kortslui­ting tijdens techniek­fes­ti­val is niet erg: ‘Nu wordt het leuk, we kunnen leren van wat er fout is gegaan’

BEEK EN DONK - Een oude foodtruck die helemaal omgebouwd wordt tot mobiele kantine voor school. Of ouderwets twee draden aan elkaar solderen zodat een lampje gaat branden. Maar ook met een moderne VR-bril je even in een andere wereld wanen. Overal komt techniek bij kijken, bleek tijdens een festival in Beek en Donk en Eindhoven.

11 juni