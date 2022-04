Pegida mag woensdagavond niet demonstreren bij Eindhovense moskee

Kickbokser die Veldho­venaar half blind sloeg krijgt acht maanden cel: ‘Die klap was niet nodig’

DEN BOSCH - Een vriend in nood willen helpen is nobel. Maar om dan met één enkele klap het gezicht van een ander tot moes te slaan en blijvend blind aan een oog is duidelijk een brug te ver. Een Eindhovenaar, Bas V., krijgt daarom acht maanden cel en moet bijna veertig mille smartengeld betalen.

