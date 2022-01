Peperdure Lamborghini in vlammen op in Eindhoven, mogelijk aangestoken

VideoEINDHOVEN - Een peperdure Lamborghini is in de nacht van donderdag op vrijdag in vlammen op gegaan in Eindhoven. Dat gebeurde rond 01.30 uur op de kruising van de Jan van Eyckgracht en de Otto Veniusweg in stadsdeel Stratum.