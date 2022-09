Percussie-duo brengt ode aan overleden drummer Broer Bogaart met ‘knetterend’ concert

Deelnemers Swim to Fight Cancer 040 zwemmen een ton bij elkaar voor KWF

EINDHOVEN - 196 deelnemers aan de actie Swim to fight Cancer 040 hebben zondag in de IJzeren Man in Eindhoven 96.003 euro bij elkaar gezwommen. In totaal 4314 donateurs deden een duit in het zakje voor het goede doel.

12:13