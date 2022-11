Peter Gillis mag zijn park niet uitbreiden vanwege het risico op witwassen en strafbare feiten

Dat blijkt volgens de gemeente uit eigen onderzoek en advies van het Landelijke Bureau Bibob. Het is de derde keer in amper een half jaar tijd dat Peter Gillis om dezelfde reden kan fluiten naar een vergunning. In september nog deelde Valkenburg aan de Geul een gevoelige tik uit aan de Astense ondernemer. Daar blijven poorten van het vakantiepark gesloten omdat hij de exploitatievergunning die hij nodig heeft, niet krijgt. In Soerendonk werd hem in juni een horecavergunning geweigerd. Allebei omdat er een risico is dat hij die vergunningen misbruikt voor criminele doeleinden.