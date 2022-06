Peuters ongezien aan de wandel bij kinderopvang Korein in Eindhoven, grote zorgen over veiligheid bij ouders

De ouders twijfelen of ze hun kinderen nog naar de kinderopvang aan de Seringenstraat in stadsdeel Stratum zullen brengen, nadat ze tot twee keer ongezien van het terrein konden weglopen. Imad en Soukayna (hun achternaam is bij de redactie bekend) zeggen geen vertrouwen meer te hebben in de leiding van de vestiging van Korein. Ook Mohamed en Aliyah zijn bezorgd over de veiligheid van hun dochter.