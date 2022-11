Philips vloert concurrent om flessenwarmer: Alecto moet van de rechter verkoop direct staken

Tijdelijk bestuur GGZ Eindhoven staakt de strijd over tarieven WMO-hulp

EINDHOVEN - Het nieuwe, tijdelijke bestuur van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) staakt de strijd over de tarieven voor WMO-hulp, zoals begeleiding en dagbesteding. Een rechtszaak over de tarieven in 2020 en 2021 is ingetrokken.

7 november