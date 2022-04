Philips zet nog 165 miljoen opzij voor kwestie apneu-apparaten

Philips nog jaren bezig om positie slaapapneu te heroveren; concurrent spint garen bij ellende

EINDHOVEN - Op de markt van slaapapneu had Philips jaren de touwtjes stevig in handen. Bij de helft van de patiënten met zo'n apparaat op het nachtkastje staat er Philips op. Maar sinds de ellende rond de terugroepactie worden zij in de armen van de handenwrijvende concurrentie gedreven. Philips maakt zich op voor een inhaalrace.

