Phoenix perst fietsframes met rubber; maar ook flitskast of geldautomaat heeft Eindhovens tintje

Lichaam van man gevonden onderaan trap in centrum Someren

SOMEREN - Onderaan een trap op de Ter Hofstadlaan in het centrum van Someren is woensdagmiddag het lichaam van een man gevonden. Het is niet duidelijk onder welke omstandigheden het slachtoffer is overleden. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat vooralsnog niet uit van een misdrijf. Het zou gaan om een Poolse man, van ergens in de 40.

28 september