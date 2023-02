Pieter Mikkers opgenomen in de ‘Orde van de Reigerij’

Dagdromer Eva (11) lukt het met ‘spotter’ wel om huiswerk te maken, en Spot On wil nog veel meer kinderen in Eindhoven helpen

EINDHOVEN - Vrijwilligersorganisatie Spot On breidt uit. In de wijk Woenselse Heide is een tweede locatie geopend om kinderen die hulp nodig hebben te ondersteunen en in hun kracht te zetten.