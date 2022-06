Pikant parkeerplan voor Eindhoven Airport, felle strijd om centen van reizigers woedt volop

Kun je voorspel­len of een oudere gaat vallen? Ja, aantekenin­gen verpleeg­kun­di­gen blijken goudmijn

EINDHOVEN - Onderzoekers van het Catharina Ziekenhuis willen achterhalen of een val van een 70-plusser in een ziekenhuis te voorspellen is. Ze passen daarbij een bijzonder middel toe: textmining.

12 juni